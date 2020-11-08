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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Судьба нашей страны зависит от каждого из нас

Игорь Додон: Судьба нашей страны зависит от каждого из нас
08 ноября
15:21 2020
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Кандидат в президенты Молдовы Игорь Додон во время рабочей поездки в Сорокский район встретился с руководством местных отделений Партии социалистов из Дрокиевского, Флорештского, Сынджерейского и Сорокского районов.

«Еще раз хочу сказать спасибо всем единомышленникам: вы выполнили свой гражданский долг. Благодарю за то, что поддержали меня на выборах. Прошу вас еще раз проявить активность 15 ноября. Судьба нашей страны зависит от каждого из нас.

Мы видим массовую поддержку людей, а значит, работа будет продолжена», – написал по завершении встреч Игорь Додон.

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