Ученые из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета США в ходе лабораторного эксперимента выяснили, что обилие сладкого в рационе ведет к воспалению кишечника.

У подопытных мышей, в рацион которых ввели продукты, содержащие много сахара, уже через три дня появились признаки воспалительных процессов в кишечнике. У контрольной группы грызунов, которых кормили обычно, ничего подобного не наблюдалось. Выяснилось, что сахар способствует размножению бактерий, разрушительно действующих на слизистую оболочку кишечника.

Язвенный колит и болезнь Крона заметно ухудшают качество жизни людей. Число жителей планеты, страдающих этими патологиями, превышает три с половиной миллиона. Больше всего таких больных – в развитых странах Запада, причем начали болеть и дети, чего не было до недавних пор.

Раньше считалось, что причина заболевания – в обилии жирной пищи. Но теперь ученые пересматривают свои взгляды и считают, что причина воспалительных заболеваний кишечника – так называемая западная диета, состоящая из высококалорийных продуктов, в составе которых много сахара, пишет РИА «Новости». Особенную опасность представляет широко распространенный в качестве добавок к продуктам и безалкогольным напитками кукурузный сироп, в котором много глюкозы.