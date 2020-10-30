Во время этой кампании, как и четыре года назад, семья была моральной и психологической опорой кандидата в президенты Игоря Додона.

«Они подбадривали меня в трудные минуты, они меня понимали, когда я отсутствовал от рассвета до заката, давали мне силы двигаться вперед.

Когда у тебя есть семья, когда тебя ждут дома, работать легче. Легче понять, чего хотят жители нашей страны, на что они надеются, во что верят.

Большое спасибо, мои дорогие! Спасибо, что были со мной, что помогли мне оставаться сильным.

Спасибо всем, кто меня поддерживает, кто верит в Молдову. Вместе мы справимся!», – написал на исходе сегодняшнего решающего дня Игорь Додон.