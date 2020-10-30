Международная лига дерматологических обществ и Американская академия дерматологии провели масштабное исследование того, как перенесенная коронавирусная инфекция отражается на состоянии кожи пациентов. Выяснилось, что дерматологические проблемы не покидают людей, выписавшихся из больницы, еще длительный срок.

Так, высыпания на коже в среднем отмечались от четырех дней до недели, однако в некоторых случаях держались до месяца. Бляшки в среднем сохранялись три недели, но был отмечен случай, когда они не проходили более двух месяцев. Отек пальцев ног, который даже получил название «пальцы ног COVID» проходил в среднем за две недели, но у некоторых сохранялся два и даже более четырех месяцев.

Авторы исследования подчеркнули, что по состоянию кожи можно судить, происходят ли в организме воспалительные процессы, и призвали врачей обращать на дерматологические симптомы пациентов с коронавирусом, сообщает Eurekalert.