В течение прошедшего дня, 30 октября, зарегистрированы еще 19 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 79-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 59-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 80-летний мужчина из Кишинева, 65-летняя женщина из Флорештского района, 62-летняя женщина из района Чимишлия, 69-летняя женщина из района Чимишлия, 79-летний мужчина из Унгенского района, 75-летний мужчина из Единецкого района, 75-летняя женщина из Каларашского района, 69-летняя женщина из Каларашского района, 64-летний мужчина из Страшенского района, 65-летняя женщина из Кишинева, 59-летняя женщина из Хынчештинского района, 53-летняя женщина из муниципия Бельцы, 66-летняя женщина из муниципалитета Бельцы, 64-летняя женщина из Окницкого района, 69-летний мужчина из Приднестровья, 74-летний мужчина из Приднестровья, 85-летний мужчина из Приднестровья. На вечер 30 октября 55190 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1766 человек умерли от инфекции.