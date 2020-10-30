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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Минюст опротестует решение по судьям, замешанных в Laundromat

Додон: Минюст опротестует решение по судьям, замешанных в Laundromat
30 октября
22:26 2020
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Министерство юстиции опротестует решение по делу о судьях, замешанных в Ландромате, которых восстановили в должности. Об этом в ходе передачи на телеканале RTR Moldova заявил Игорь Додон.

«Это случилось потому что, когда их снимали с должности несколько лет назад, специально нарушили все процедуры для того, чтобы у них была возможность восстановиться. Эту ситуацию мы так не оставим», – заявил Игорь Додон.

Напомним, что Высший совет магистратуры одобрил 27 октября ходатайство о восстановлении в должности 5-ти судей, замешанных в деле Ландромата. Истцы требовали восстановления, после того как с них сняли уголовное обвинение, так как в их деяниях не нашли элементов преступления.

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