Министерство юстиции опротестует решение по делу о судьях, замешанных в Ландромате, которых восстановили в должности. Об этом в ходе передачи на телеканале RTR Moldova заявил Игорь Додон.

«Это случилось потому что, когда их снимали с должности несколько лет назад, специально нарушили все процедуры для того, чтобы у них была возможность восстановиться. Эту ситуацию мы так не оставим», – заявил Игорь Додон.

Напомним, что Высший совет магистратуры одобрил 27 октября ходатайство о восстановлении в должности 5-ти судей, замешанных в деле Ландромата. Истцы требовали восстановления, после того как с них сняли уголовное обвинение, так как в их деяниях не нашли элементов преступления.