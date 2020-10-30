Игорь Додон заявил, что пока не решил в какую страну он совершит свой первый визит после победы на выборах. В то же время независимый кандидат пояснил, что он может поехать в любую страну, потому что у него нет уголовных дел, которые могли бы воспрепятствовать поездке.

«Окончательное решение не приняли, может быть Москва, может Брюссель, а может и Киев. Я готов поехать в любую страну, у меня нет уголовных дел открытых в каких-либо странах, чтобы я боялся туда поехать. Без проблем поеду и на Запад и на Восток, зависит какие проблемы нужно будет решить в первую очередь», – заявил в ходе передачи Игорь Додон.

Уточним, что один из 8 кандидатов на пост президента – Ренато Усатый, является фигурантом уголовного дела в РФ.