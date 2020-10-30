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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Игорь Додон участвует в выборах как независимый кандидат

Почему Игорь Додон участвует в выборах как независимый кандидат
30 октября
21:36 2020
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Президент должен быть президентом всех – и социалистов, и членов ПДС, и демократов…, сказал Игорь Додон в ходе передачи на телеканале, комментируя свое решение принять участие в выборах в качестве независимого кандидата.

В то же время он уточнил, что, согласно законодательству, глава государства не имеет права быть членом партии.

«Если бы я выдвинулся как кандидат от партии, мои оппоненты могли бы как-то интерпретировать решение КС, чтобы заблокировать мое участие на этих выборах и снять с предвыборной гонки», – пояснил Додон.

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