Президент должен быть президентом всех – и социалистов, и членов ПДС, и демократов…, сказал Игорь Додон в ходе передачи на телеканале, комментируя свое решение принять участие в выборах в качестве независимого кандидата.

В то же время он уточнил, что, согласно законодательству, глава государства не имеет права быть членом партии.

«Если бы я выдвинулся как кандидат от партии, мои оппоненты могли бы как-то интерпретировать решение КС, чтобы заблокировать мое участие на этих выборах и снять с предвыборной гонки», – пояснил Додон.