В 2019 году олигархический режим был свергнут, благодаря проявленному президентом и его командой характеру. Об этом Игорь Додон заявил в ходе передачи на телеканале RTR Moldova.

«Я считаю, что в июне 2019 года сложились все звезды. Если был бы другой президент, даже при поддержке внешних партнёров, ничего бы не получилось. Шантаж со стороны Плахотнюка был огромный. На том этапе мы показали стойкость и характер. Давайте вспомним, что произошло с Ворониным, Филатом, которые могли поступить по-другому, но поддались шантажу», – сказал Игорь Додон.

В июне 2019 г. ПСРМ, блок ACUM и президент Молдовы Игорь Долон создали коалицию, сменив власть в Молдове. В результате лидеру ДПМ, олигарху Владу Плахотнюку пришлось бежать из страны, а депутаты-демократы оказались в оппозиции.