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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Между здоровьем детей и их отношениями с учителями есть связь

Между здоровьем детей и их отношениями с учителями есть связь
30 октября
19:41 2020
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Специалисты Корейского университета провели исследование того, как отношения учеников и учителей отражается на здоровье детей. До сих пор в основном изучали отношения школьников с соучениками, а отношения с учителями оставались без внимания.

Проанализировав информацию о состоянии здоровья 20000 подростков и молодежи, наблюдение за которыми длилось почти полтора десятка лет, исследователи выяснили, что состояние физического и психического здоровья тех учеников, у кого были хорошие отношения не только со сверстниками, но и с учителями, оказалось лучше по сравнению с теми, кто такими отношениями похвастать не мог.

Ученые объясняют это тем, что конфликты школьников с педагогами и соучениками порождают хронический стресс, а это может негативно отразиться на состоянии здоровья и впоследствии, когда годы учебы останутся далеко позади, передает телеканал «Доктор».     

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