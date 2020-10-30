Специалисты Корейского университета провели исследование того, как отношения учеников и учителей отражается на здоровье детей. До сих пор в основном изучали отношения школьников с соучениками, а отношения с учителями оставались без внимания.

Проанализировав информацию о состоянии здоровья 20000 подростков и молодежи, наблюдение за которыми длилось почти полтора десятка лет, исследователи выяснили, что состояние физического и психического здоровья тех учеников, у кого были хорошие отношения не только со сверстниками, но и с учителями, оказалось лучше по сравнению с теми, кто такими отношениями похвастать не мог.

Ученые объясняют это тем, что конфликты школьников с педагогами и соучениками порождают хронический стресс, а это может негативно отразиться на состоянии здоровья и впоследствии, когда годы учебы останутся далеко позади, передает телеканал «Доктор».