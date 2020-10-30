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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Температура тела у жителей Земли постепенно снижается

Температура тела у жителей Земли постепенно снижается
30 октября
19:36 2020
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Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре в США сделали неожиданное открытие: у населения планеты падает средняя температура.

Около двухсот лет назад нормальной считалась температура тела 37 градусов. Три года назад средняя температура в Великобритании составила 36,6, а в прошлом году в Калифорнии – уже 36,4.

Наблюдения за одним из племен аборигенов в Боливии показали, что за полтора десятка лет температура тела его членов снизилась на 0,05 градуса. Это значит, что процесс ускоряется: за два десятка лет зафиксирован такой же результат, как за предыдущие двести.

Какую-нибудь конкретную причину этих изменений ученые назвать затрудняются. Они предполагают, что сыграл свою роль целый комплекс факторов, в том числе развитие здравоохранения, появление новых технологий в медицине и улучшение условий жизни. Например, воспаления случаются реже, потому что с ними научились бороться с помощью медикаментов, значит, и причин для повышения температуры меньше. Правда, снижалась она и у тех людей, которые были практически здоровы, и пока объяснения этому нет, сообщает «Sciences Advances».

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