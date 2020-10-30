Вирусы имеют свойство постоянно мутировать – это не новость. Коронавирус не исключение. Вот и в Европу, а также в Гонконг и Новую Зеландию пришла новая разновидность инфекции. Впервые с ней столкнулись летом в Испании, а сегодня инфицированность этим штаммом в разных странах составляет от сорока до восьмидесяти процентов.

Изучить новый вид коронавируса пока не удалось, для этого требуется значительное время. Но ученые высказали предположение, что он более заразен, чем тот, что породил пандемию. Причем специалисты не исключают, что этот новый штамм – не единственный, гуляющий сейчас по миру, и этим объясняется то, что уровень инфицирования сейчас выше, чем весной, сообщает medRxiv.