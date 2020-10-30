Пятница, 30 октября 2020, 21:35

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Глобальное потепление разбудило парниковые газы в северных водах

Глобальное потепление разбудило парниковые газы в северных водах
30 октября
17:06 2020
Версия для печати

Ученым давно известно, что один из основных факторов, способствующих глобальному потеплению – выброс парниковых газов. И вот недавно был обнаружен еще один необычный источник таких газов. Он находится на глубине 350 метров у побережья России в море Лаптевых.

Международная экспедиция ученых на борту научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» зафиксировала процесс появления на поверхности воды пузырьков метана. Это начали оттаивать так называемые «спящие гиганты», состоящие из этого газа. До недавних пор они находились в замороженном состоянии, но из-за повышения температуры воды эти залежи стали освобождаться и всплывать на поверхность. И сегодня концентрация метана уже в четыре-восемь раз превышает норму.

По мнению исследователей, если процесс будет продолжаться, он существенно повлияет на ускорение глобального потепления. Метан в этом плане значительно активнее углекислого газа. Первые последствия уже налицо: впервые за все время наблюдений холодное море Лаптевых не замерзло в октябре, как это бывало обычно, и ученые этим весьма обеспокоены, сообщает Hromadske.ua.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,00–0,55%
EUR19,80–0,79%
GBP22,01–0,39%
UAH0,60–0,61%
RON4,07–0,54%
RUB0,21–1,22%

Курсы валют в MDL на 30.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд