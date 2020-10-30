Ученым давно известно, что один из основных факторов, способствующих глобальному потеплению – выброс парниковых газов. И вот недавно был обнаружен еще один необычный источник таких газов. Он находится на глубине 350 метров у побережья России в море Лаптевых.

Международная экспедиция ученых на борту научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» зафиксировала процесс появления на поверхности воды пузырьков метана. Это начали оттаивать так называемые «спящие гиганты», состоящие из этого газа. До недавних пор они находились в замороженном состоянии, но из-за повышения температуры воды эти залежи стали освобождаться и всплывать на поверхность. И сегодня концентрация метана уже в четыре-восемь раз превышает норму.

По мнению исследователей, если процесс будет продолжаться, он существенно повлияет на ускорение глобального потепления. Метан в этом плане значительно активнее углекислого газа. Первые последствия уже налицо: впервые за все время наблюдений холодное море Лаптевых не замерзло в октябре, как это бывало обычно, и ученые этим весьма обеспокоены, сообщает Hromadske.ua.