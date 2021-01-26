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Газета "Кишиневские новости"

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Майя Санду – единственный президент в мире с двойным гражданством

Майя Санду – единственный президент в мире с двойным гражданством
26 января
13:37 2021
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Ранее от американского паспорта отказался даже президент Сомали Мухаммед Абдулла Фермаджу, хотя конституция его страны тоже позволяет двойное гражданство.

Напомним, что бывшая генерал-губернатор Канады Микаэль Жан в свое время отказалась от французского гражданства – непосредственно перед тем, как в 2005 году была приведена к присяге в качестве генерал-губернатора Канады, который, кстати, де юре является главнокомандующим Вооруженных сил страны.

Аналогичным образом поступила и избранная в 2018 г президентом Грузии Саломе Зурабишвили — дочь грузинских эмигрантов, родившаяся во Франции. Она имела как французское, так и грузинское гражданства, однако отказалась от французского паспорта ради участия в президентской гонке.

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