Кишиневские новости

Книга как высшая ценность
Третьего марта публичная болгарская библиотека имени Христо Ботева отметит четвертьвековой юбилей
Книжный фонд библиотеки на болгарском языке изначально формировался при поддержке различных библиотек Республики Болгария, особенно – софийской Государственной библиотеки им. Святых Кирилла и Мефодия. К сегодняшнему дню «Христо Ботев» располагает 23 000 изданий, 5000 из которых – на болгарском языке.
На протяжении четверти века библиотека знакомила различные категории читательской аудитории с книгами и пособиями во всех отраслях знаний. А также с литературой Болгарии и изданиями бессарабских болгар – поэтов, прозаиков, публицистов, историков, краеведов. Особая гордость библиотеки – коллекция книг «Бесарабските българи за себе си» и «Българско бесарабско огнище».
Вот уже десять лет на базе библиотеки имени Христо Ботева работает абсолютно бесплатная воскресная школа изучения болгарского языка и литературы. Занятия ведут истинные профессионалы – доктор исторических наук Е. Рацеева и доктор филологических наук Н. Кара. Часть выпускников школы продолжают учёбу в вузах Болгарии.
Свой родной дом обрёл в стенах библиотеки фольклорно-этнографический ансамбль «Въгленче» во главе с его бессменным руководителем Анной Пагур. Лауреат многих национальных премий, победитель целого ряда республиканских музыкальных конкурсов, ансамбль несёт просветительскую функцию, знакомя зрителей с фольклорным богатством, самобытностью праздников и обычаев бессарабских болгар.
В течении всего календарного года библиотека имени Христо Ботева проводит множество специальных мероприятий – научные конференции, литературно-музыкальные вечера, встречи с писателями, публицистами, политиками. Среди самых современных форм работы – «Читальный кинозал», появившийся в результате обмена мнениями и тесного контакта с посетителями библиотеки. Еженедельно, по вторникам в 14-00, в уютном помещении перед большим экраном собираются почитатели хорошего классического кинематографа. Особое место библиотека отводит работе с детьми, ежегодно участвует в программах Центральной публичной библиотекой им. Хашдеу – «Troleybook», «Летние чтения», «Кишинев читает», «Рюкзак в дни каникул». Эта работа ставит перед собой задачу, прежде всего, привить ребенку любовь к книге и ориентировать его интересы в правильном направлении, подчёркивая важность присутствия книг, чтения, библиотек в жизни ребёнка.