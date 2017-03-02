Кишиневские новости

Третьего марта публичная болгарская библиотека имени Христо Ботева отметит четвертьвековой юбилей

Книжный фонд библиотеки на болгарском языке изна­чально формировался при поддержке различных библио­тек Республики Болгария, особенно – софийской Государ­ственной библиотеки им. Святых Кирилла и Мефодия. К сегодняшнему дню «Христо Ботев» располагает 23 000 изданий, 5000 из которых – на болгарском языке.

На протяжении четверти века библиотека знакомила различные ка­тегории читательской аудитории с книгами и пособиями во всех отрас­лях знаний. А также с литературой Болгарии и изданиями бессарабских болгар – поэтов, прозаиков, публицистов, историков, краеведов. Особая гордость библиотеки – коллекция книг «Бесарабските българи за себе си» и «Българско бесарабско огнище».

Вот уже десять лет на базе библиотеки имени Христо Ботева работа­ет абсолютно бесплатная воскресная школа изучения болгарского языка и литературы. Занятия ведут истинные профессионалы – доктор исто­рических наук Е. Рацеева и доктор филологических наук Н. Кара. Часть выпускников школы продолжают учёбу в вузах Болгарии.

Свой родной дом обрёл в стенах библиотеки фольклорно-этнографический ансамбль «Въгленче» во главе с его бессменным ру­ководителем Анной Пагур. Лауреат многих национальных премий, побе­дитель целого ряда республиканских музыкальных конкурсов, ансамбль несёт просветительскую функцию, знакомя зрителей с фольклорным бо­гатством, самобытностью праздников и обычаев бессарабских болгар.

В течении всего календарного года библиотека имени Христо Ботева проводит множество специальных мероприятий – научные конференции, литературно-музыкальные вечера, встречи с писателями, публициста­ми, политиками. Среди самых современных форм работы – «Читальный кинозал», появившийся в результате обмена мнениями и тесного кон­такта с посетителями библиотеки. Еженедельно, по вторникам в 14-00, в уютном помещении перед большим экраном собираются почитатели хорошего классического кинематографа. Особое место библиотека от­водит работе с детьми, ежегодно участвует в программах Центральной публичной библиотекой им. Хашдеу – «Troleybook», «Летние чтения», «Кишинев читает», «Рюкзак в дни каникул». Эта работа ставит перед со­бой задачу, прежде всего, привить ребенку любовь к книге и ориенти­ровать его интересы в правильном направлении, подчёркивая важность присутствия книг, чтения, библиотек в жизни ребёнка.