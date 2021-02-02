Депутат парламента от Партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу в эфире телеканала ProTV поведал: состав нового правительства и его программа будут обсуждаться в законодательном органе в начале следующей недели.

Кандидат на пост премьера – Наталия Гаврилица. Это выбор президента страны Майи Санду. Однако ее главная цель – досрочные парламентские выборы. Поэтому пропрезидентская Партия «Действие и солидарность» скажет «нет» кабинету министров во главе с Гаврилицей. «Потому что только так можно будет инициировать досрочные выборы, которых ждут люди. Проблема этой страны – не в правительстве, каким бы профессиональным оно ни было, проблема этой страны – самый коррумпированный парламент в истории, который не дает правительству работать», – объяснял в телеэфире Гросу.