Похищение бывшего украинского судьи Николая Чауса – прямой вызов национальной безопасности Молдовы из-за того, что иностранные службы проникли на территорию страны и участвовали в этом преступлении, заявил председатель следственной парламентской комиссии, депутат от Платформы DА Василе Нэстасе.

Он отметил, что следствие выяснит, помогали ли иностранцам молдавские государственные ведомства. Нэстасе заявил, что не может сообщить больше подробностей, так как часть информации проходит под грифом «секретно».

5 мая члены комиссии должны были заслушать бывшего главу аппарата президента Андрея Спыну, однако он не явился, сославшись на отпуск. Нэстасе заявил, что приглашение будет отправлено повторно, так как администрация Санду может сообщить очень важные подробности по данному случаю.

«Мы заслушаем представителей администрации президента, потому что в ответе МИД-а очень четко написано о том, что имела место беседа между главой президентской администрации Молдовы и его украинским коллегой, которые договорились о том, что после 23 апреля в Молдову приедет команда представителей определенных украинских структур, которые дадут объяснения по делу Чауса», — сказал Нэстасе.

Также комиссия может пригласить и секретаря Высшего совета безопасности и представителей Службы госохраны.

Согласно Нэстасе было установлено, что похищение украинского гражданина готовилось 2-3 недели, после чего преступление было совершено и Чауса вывезли на территорию Украины.

Следственная парламентская комиссия была создана по инициативе ПСРМ.

Напомним, что Николая Чауса похитили 3 апреля. По данным СМИ его незаконно вывезли в Украину на машине с дипломатическими номерами, принадлежащей посольству Украины.