Швеция – не первая европейская страна, на магазинных полках которой появятся столь необычные продукты. Первыми по этой дороге пошли Финляндия, Нидерланды и Дания.

Специалисты видят в использовании насекомых в качестве продуктов питания много плюсов. Во-первых, они очень плодовиты, поэтому проблем с насыщением рынка не возникнет. Во-вторых, это экологически чистый продукт, потому что при разведении насекомых с целью продажи вред, наносимый окружающей среде, мизерный по сравнению с тем, какой наносится при производстве традиционных продуктов питания, например, мяса и молока. И, наконец, насекомые – просто кладезь полезных белков, жиров, антиоксидантов и других ценнейших пищевых веществ, пишет «Европейская правда».

При этом медики предупреждают, что на некоторых насекомых у части потребителей может быть аллергия, и это следует иметь в виду любителям пробовать все экзотическое.