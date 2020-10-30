Кандидат на пост президента Игорь Додон призвал 1 ноября сделать свой выбор. Он обратился ко всем согражданам с просьбой прийти 1 ноября на избирательные участки и проголосовать на выборах Президента Республики Молдова.

Додон считает, что Молдове пора выбрать мир, стабильность и развитие.

– Я с уважением отношусь ко всем своим оппонентам. В ходе предвыборной работы я не опускался до оскорблений, лжи и провокаций. Считаю, что у меня нет права на подобное поведение. Надо решать проблемы страны, а не потакать личным антипатиям и амбициям.

Я не вступал ни с кем в бесполезные споры и склоки, направив все свои силы на встречи с жителями Молдовы, чтобы лучше понять, что волнует соотечественников, какие проблемы самые острые, как эффективней решить эти проблемы. За этот месяц я смог побывать во всех районах страны, в сотнях городов и сел. Проведено более 240 встреч с людьми, мы пообщались с 45 тысячами соотечественников.

Рассказал им о том, как много уже сделано, о планах нашей работы – как добиться того, чтобы Молдова стала страной, в которой хочется жить!

Игорь Додон особо отметил, что все намеченные планы – выполнимы, напомнив, что 1 ноября решается судьба Молдовы: «либо мы продолжим выращивать уже окрепшие всходы и получим урожай, либо всё срубят под корень».

– В воскресенье вы сделаете свой выбор. Выбор в пользу мира и стабильности или выбор в пользу потрясений и конфликтов. Решать вам. Будьте активнее, не пренебрегайте своим правом голоса! 1 ноября придите на избирательные участки и сделайте верный выбор! – заключил Игорь Додон.