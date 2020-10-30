Андрей Нэстасе убежден, что Молдове не нужно новое 7 апреля, а дестабилизация ситуации в стране на руку только беглым Плахотнюку и Шору. Именно поэтому он будет опротестовывать результаты выборов только в случае подтасовок.

– Если Игорь Додон выиграет честно, не будем опротестовывать, а если будут подтасовки – опротестуем результаты, – сказал лидер Платформы DA.

Андрей Нэстасе также считает, что и Плахотнюк, и Шор только и ждут момента, чтобы вернуться в страну.

– Нуждается Молдова в новом 7 апреля? Теперь и Плахотнюк, и Шор в ожидании, что случится искра, чтобы они вернулись в страну, – заявил Нэстасе.