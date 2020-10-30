Пятница, 30 октября 2020, 21:34

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Беглые олигархи Плахотнюк и Шор ожидают нового 7 апреля

30 октября
15:51 2020
Версия для печати

Андрей Нэстасе убежден, что Молдове не нужно новое 7 апреля, а дестабилизация ситуации в стране на руку только беглым Плахотнюку и Шору. Именно поэтому он будет опротестовывать результаты выборов только в случае подтасовок.

– Если Игорь Додон выиграет честно, не будем опротестовывать, а если будут подтасовки – опротестуем результаты, – сказал лидер Платформы DA.

Андрей Нэстасе также считает, что и Плахотнюк, и Шор только и ждут момента, чтобы вернуться в страну.

– Нуждается Молдова в новом 7 апреля? Теперь и Плахотнюк, и Шор в ожидании, что случится искра, чтобы они вернулись в страну, – заявил Нэстасе.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,00–0,55%
EUR19,80–0,79%
GBP22,01–0,39%
UAH0,60–0,61%
RON4,07–0,54%
RUB0,21–1,22%

Курсы валют в MDL на 30.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд