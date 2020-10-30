Каждый из нас в сложных жизненных ситуациях рассчитывает на помощь Ангела-хранителя, надеясь, что тот и от беды убережет, и путь к свету поможет найти. У каждого свой защитник, и насколько сильным будет Ангел-хранитель во многом зависит от самого человека, его образа жизни и поступков.

Но, как утверждают астрологи, есть несколько «особенных» зодиакальных созвездий. Рожденные под ними получают самую мощную защиту Вселенной, которая дарит самых сильных Ангелов-хранителей. Рожденные под счастливой звездой представители этих знаков зодиака легче других идут по жизни, с легкостью преодолевая любые преграды.

ОВЕН

Благодаря своим Ангелам-хранителям, Овны быстро достигают карьерных высот. На деловом поприще для них открыты все двери. Овны тщательно просчитывают каждый шаг, не идут на неоправданный риск и чувствуют опасность. А самый короткий путь к цели им указывает Ангел-хранитель.

БЛИЗНЕЦЫ

В категорию счастливчиков попадают и Близнецы – победители по жизни, умеющие четко видеть цель. Близнецы необыкновенно удачливы, они в любой ситуации примут правильное решение, хотя никогда не заморачиваются расчетами. Благодаря Ангелу-хранителю, они всегда приходят к цели первыми.

ЛЕВ

Необыкновенно творческие и удачливые Львы с легкостью обретают друзей и ещё быстрее находят недоброжелателей, с помощью которых часто влипают в неприятности. Но мощный Ангел-хранитель оберегает Львов от любой напасти и помогает из любой передряги выйти победителем.