Бруту, главе заговора против Юлия Цезаря, было мало славы убийцы тирана. И чрез два года после того, как произошло это преступление, была отчеканена посвященная ему серия монет. Монеты датируются 42-м голом до нашей эры.

Всего были выпущены около ста серебряных монет и только три золотых. Один такой золотой экземпляр был обнаружен в частной коллекции. Экспертиза подтвердила, что монета подлинная. И только что ее продали на онлайн-аукционе лондонской компании «Roma Numismatics». За раритет заплатили около трех с половиной миллионов долларов, хотя первоначально лот оценивался примерно в шестьсот пятьдесят тысяч долларов. На лицевой стороне монеты помещен портрет самого Брута, а на оборотной – два кинжала и фригийский колпак (такой выдавали рабу, отпущенному на волю) как символ отказа от диктатуры и возвращения к Римской республике, сообщает «Fox News».