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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Монету, отчеканенную в память об убийстве Цезаря, продали с торгов

30 октября
14:01 2020
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Бруту, главе заговора против Юлия Цезаря, было мало славы убийцы тирана. И чрез два года после того, как произошло это преступление, была отчеканена посвященная ему серия монет. Монеты датируются 42-м голом до нашей эры.

Всего были выпущены около ста серебряных монет и только три золотых. Один такой золотой экземпляр был обнаружен в частной коллекции. Экспертиза подтвердила, что монета подлинная. И только что ее продали на онлайн-аукционе лондонской компании «Roma Numismatics». За раритет заплатили около трех с половиной миллионов долларов, хотя первоначально лот оценивался примерно в шестьсот пятьдесят тысяч долларов. На лицевой стороне монеты помещен портрет самого Брута, а на оборотной – два кинжала и фригийский колпак (такой выдавали рабу, отпущенному на волю) как символ отказа от диктатуры и возвращения к Римской республике, сообщает «Fox News».  

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