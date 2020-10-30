Один из инициаторов обеспечения свободного и безопасного волеизъявления граждан страны, депутат Народного собрания Гагаузии Руслан Гарбалы главной целью назвал «сохранение общего дома под названием Республика Молдова»

Он считает, что в Гагаузии готовы обеспечить народный щит для поддержки и защиты законно избранного президента в случае «малейших попыток пойти по сценарию дестабилизации ситуации» в Молдове

Руслан Гарбалы аргументирует необходимость своих заявлений существованием угрозы как суверенному праву многонационального молдавского народа на волеизъявление, так и молдавской государственности

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=B1gTxTECV34&feature=youtu.be