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Газета "Кишиневские новости"

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Гарбалы : Сохраним наш общий дом под названием Республика Молдова

30 октября
13:56 2020
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Один из инициаторов обеспечения свободного и безопасного волеизъявления граждан страны, депутат Народного собрания Гагаузии Руслан Гарбалы главной целью назвал «сохранение общего дома под названием Республика Молдова»

Он считает, что в Гагаузии готовы обеспечить народный щит для поддержки и защиты законно избранного президента в случае «малейших попыток пойти по сценарию дестабилизации ситуации» в Молдове

Руслан Гарбалы аргументирует необходимость своих заявлений существованием угрозы как суверенному праву многонационального молдавского народа на волеизъявление, так и молдавской государственности

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=B1gTxTECV34&feature=youtu.be

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