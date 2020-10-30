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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Искусственный интеллект опозорился

Искусственный интеллект опозорился
30 октября
13:56 2020
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В Шотландии на стадионе установили «умную» видеокамеру, которая должна была наблюдать за перемещениями мяча по полю во время футбольного матча. Однако через какое-то время после начала игры телезрители стали видеть не мяч, а какой-то совсем другой объект.

Выяснилось, что искусственный интеллект перепутал мяч с лысиной бокового судьи и дальше следил только за ним. Таким образом, желание организаторов матча сэкономить на оплате труда оператора и режиссера трансляции привело к тому, что пришлось извиняться перед телезрителями. «Умная» видеокамера оказалась не такой уж умной и не такой уж надежной. Все-таки полностью заменить человека во многих случаях робот пока не способен, сообщает «МТР 24».    

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