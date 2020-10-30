«Волонтёры из Гагаузии помогут правоохранительным органам в предотвращении вбросов на выборах», – заявил Виктор Петров, председатель Народного антикризисного штаба(НАШ) Гагаузии.

Штаб НАШ, до недавнего времени занимающийся в основном гуманитарной, социальной поддержкой гагаузского населения знает не понаслышке о чаяниях и волнениях граждан.

Виктор Петров рассказал, что в Гагаузии жители обеспокоены информацией о дестабилизации ситуации в Молдове и возможном внешнем вмешательстве, именно поэтому они сообщили о готовности внести свой вклад в обеспечение свободного и безопасного волеизъявления граждан страны.

Об этом и о деятельности антикризисного штаба НАШ председатель организации рассказал журналистам.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=PhlDKR9sIQ8&feature=youtu.be