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Газета "Кишиневские новости"

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Волонтёры из Гагаузии помогут предотвратить вбросы на выборах

30 октября
13:51 2020
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«Волонтёры из Гагаузии помогут правоохранительным органам в предотвращении вбросов на выборах», – заявил Виктор Петров, председатель Народного антикризисного штаба(НАШ) Гагаузии.

Штаб НАШ, до недавнего времени занимающийся в основном гуманитарной, социальной поддержкой гагаузского населения знает не понаслышке о чаяниях и волнениях граждан.

Виктор Петров рассказал, что  в Гагаузии жители  обеспокоены информацией о дестабилизации ситуации в Молдове и возможном внешнем вмешательстве, именно поэтому они сообщили о готовности внести свой вклад в обеспечение свободного и безопасного волеизъявления граждан страны.

Об этом и о деятельности антикризисного штаба НАШ председатель организации рассказал журналистам.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=PhlDKR9sIQ8&feature=youtu.be

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