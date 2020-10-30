Об этом сообщил на своей странице в социальной сети сам народный избранник.

«С сегодняшнего дня я выхожу из парламентской группы PRO MOLDOVA и продолжу свою деятельность в качестве независимого депутата. Хотя я был среди учредителей партии Pro Moldova и много работал для того, чтобы она утвердилась в качество политической альтернативы, теперь чувствую, что не могу ничем способствовать развитию этого политического проекта», – написал Падневич.

Напомним, что за пару недель группу покинули сразу несколько депутатов. Первым из них был Серджиу Сырбу.