Депутат Корнелиу Падневич покинул партию PRO Moldova
30 октября
13:46 2020
Об этом сообщил на своей странице в социальной сети сам народный избранник.
«С сегодняшнего дня я выхожу из парламентской группы PRO MOLDOVA и продолжу свою деятельность в качестве независимого депутата. Хотя я был среди учредителей партии Pro Moldova и много работал для того, чтобы она утвердилась в качество политической альтернативы, теперь чувствую, что не могу ничем способствовать развитию этого политического проекта», – написал Падневич.
Напомним, что за пару недель группу покинули сразу несколько депутатов. Первым из них был Серджиу Сырбу.