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Газета "Кишиневские новости"

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Депутат Корнелиу Падневич покинул партию PRO Moldova

30 октября
13:46 2020
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Об этом сообщил на своей странице в социальной сети сам народный избранник.

«С сегодняшнего дня я выхожу из парламентской группы PRO MOLDOVA и продолжу свою деятельность в качестве независимого депутата. Хотя я был среди учредителей партии Pro Moldova и много работал для того, чтобы она утвердилась в качество политической альтернативы, теперь чувствую, что не могу ничем способствовать развитию этого политического проекта», – написал Падневич.

Напомним, что за пару недель группу покинули сразу несколько депутатов. Первым из них был Серджиу Сырбу.

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