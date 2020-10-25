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Газета "Кишиневские новости"

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Лянкэ хочет стать в Румынии неприкасаемым политиком

25 октября
14:36 2020
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Экс-премьер Республики Молдова Юрий Лянкэ пытается стать румынским сенатором от партии Pro Romania, сообщается на сайте формирования.

Политик баллотируется по округу №24 в городе Яссы. Главой Pro Romania является бывший премьер-министр Виктор Понта. Выборы в Сенат и Палату депутатов должны пройти 6 декабря. В прошлом году Лянкэ был четвертым в списке кандидатов в депутаты Европарламента от партии Pro Romania. Не повезло, теперь бывший политик, которого на родине подозревают в участии в финансовых махинациях, пытается взять планку пониже.

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