По горячим следам опроса «Сторожевой собаки» (Watch.Dog.MD) „Evoluția percepțiilor privind dezinformarea în contextul pandemiei COVID-19 și preferințe politice”.

На всякий случай открою, что работал около восьми лет менеджером известной в свое время Социологической службы «Молдова Модернэ». Никогда не занимался непосредственно опросами по телефону, но представленный сегодня доклад заинтриговал своей «научной смелостью». Ниже кратко изложу причины моих сомнений. Возможно, я ошибаюсь в каких-то деталях, но не думаю, что ошибаюсь в главном: в качестве таких специфичных опросов и в методах «взвешивания» данных. После обстоятельного разговора с моим старым знакомым, профессионалом – социологом, я утвердился в мнении, что моя тревога по поводу качества опроса не напрасна. Итак:

1. Данные приводятся без указания объема и метода выборки. Не помню уже, но раньше, по-моему, это противоречило закону. Во всяком случае, отсутствие вышеперечисленных данных приводит к высокому риску несоответствия полученных данных с реальностью.

2. С точки зрения репрезентативности данных, даже не очень опытный социолог знает, что телефонные опросы являются менее репрезентативными по сравнению с опросами по месту жительства респондентов. И это при условии неукоснительного соблюдения правил случайной вероятностной выборки. Если предположить, что и телефонный опрос, и опрос по месту жительства проводился по всем профессиональным стандартам выборки, то процедуре взвешивания необходимо подвергать не данные опроса по месту жительства, а данные именно телефонного опроса, которые обычно имеют систематический сдвиг выборки. Поскольку в данном исследовании процедуре взвешивания подвергли данные опроса по месту жительства, это говорит о том, что процедура выборки не выполнялась должным образом.

3. Судя по выводам, процедура взвешивания данных осуществлялась по признаку возраста. Авторы подчеркивают высокую степень научности этой процедуры, но забывают отметить, что в Молдове на данный момент отсутствуют надежные данные о возрастной структуре населения, тем более – о количестве лиц в разных возрастных группах, находящихся на момент опроса на территории страны. Судя по большой разнице в данных голосования за Додона и Санду, в данных, взвешенных по возрасту, авторы предполагают, что количество молодых людей, находящихся в стране, намного выше, чем количество лиц более старшего возраста. Это явно не соответствует действительности.

4. Если объяснять простыми словами, то процедура опроса и «взвешивания» выглядела примерно так. Было опрошено, допустим, 100 человек случайным образом. Из этого количества 55 человек сказали, что проголосуют во втором туре за И. Додона, а 44 – за М. Санду. И, допустим, среди этих 100 человек около половины оказались люди в возрасте старше 50 лет. Исследователи, решив, что в реальности таких людей не половина, а меньше, умножили долю ответов более молодых на повышающий коэффициент, а долю ответов граждан, которые старше 55 – на понижающий коэффициент. И получилась совсем другая картина. Абсолютно произвольная, судя по всему.

5. В первом туре рейтинг Санду – около 32%, согласно и телефонному опросу, и «взвешенным» данным. Не «взвешенные» данные (то есть реально полученные в ходе опроса) дают около 27%. И это, кстати, согласуется с данными опросов других социологических компаний. Заметим, что разница «взвешенных» и «не взвешенных» составляет около 5%. А во втором туре разница между этим же самым составляет уже 8%. А рейтинг Додона в результате «взвешивания» понижается на 8% и в первом, и во втором турах. Какие-то разные коэффициенты применялись?

6. Ну и вывод о том, что Майю Санду делают фаворитом телефонные опросы – не очень лестный для Санду. Поскольку именно телефонные опросы, как уже говорилось, – самые не репрезентативные.

7. Зато вывод о том, что более активно участие в голосовании принимают люди более старшего возраста, трудно оспаривать. Но вот как раз этот факт (давно установленный, причем в разных странах) говорит о том, что наиболее точные прогнозы по голосованию должны основываться на реальных данных, полученных в реальных, профессионально выполненных опросах. А не на «взвешиваниях», которые желаемое выдают за действительное.

8. Соответственно, реальные цифры поддержки И. Додона и М. Санду и в первом, и во втором туре – это цифры, показанные в качестве «невзвешенных» данных опроса по месту жительства, на что авторы опроса как бы и намекают. Именно реально живущие в стране и голосующие граждане распределяются приблизительно в пропорции предлагаемой авторами, а именно: 40,2% за Додона против 26,8% за Санду в первом туре, и 55,6% за Додона против 44,4% за Санду во втором туре.