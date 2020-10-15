Исследовательская группа японских университета Кобе и института физико-химических исследований Рикен смоделировала, подключив к делу суперкомпьютер, как аэрозоль с частицами коронавируса распространяется в закрытых помещениях. Оказалось, что при низкой влажности воздуха риск заразиться более высок. Так, если уровень влажности составляет шестьдесят процентов и более, аэрозольных частиц в помещении оказывается вдвое меньше, чем при тридцатипроцентной влажности. То есть рекомендация не пренебрегать поддержанием нормального уровня влажности и использовать увлажнители остается актуальной для тех случаев, когда нет возможности проветривать помещение путем открывания окон.

Тем не менее ученые советуют как можно чаще устраивать проветривание естественным образом. В ходе построения модели суперкомпьютером было доказано, что при открытых окнах в электричке можно в два-три раза снизить количество вирусов внутри вагона, сообщает Reuters.