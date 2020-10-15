Нэстасе обращается к Санду: Пусть скажет правду. Опросы показывают, что я – единственный кандидат, который может победить во втором туре Игоря Додона.

Лидер «Платформы ДА» Андрей Нэстасе требует от Майи Санду соблюдать обязательство о его поддержке на президентских выборах. Об этом он заявил во время прямого включения из Зоны безопасности. В то же время Нэстасе заявил, что опросы показывают, что лидер ПДС проиграет и на этот раз Игорю Додону.

«Опросы показывают, что я – единственный кандидат, который может победить во втором туре Игоря Додон. Обращаемся к ПДС вернутся в Блок ACUM и создать общие списки с учетом досрочных выборов. Требую у Майи Санду отказаться от предвыборной гонки, которую она, согласно всем анализам, проиграет Додону. В равной мере требую у госпожи Санду поддержать меня, так же как ее поддержала «Платформа ДА» в 2016 году. После победы на выборах мы создадим проевропейское большинство и я назначу госпожу Санду на высокую должность», – заявил Андрей Нэстасе. Он также уточнил, что вице-председатель «Платформы ДА» является потенциальным кандидатом на пост премьер-министра в случае победы на президентских выборах.