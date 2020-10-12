Медик объяснила, что врачи всегда хотели, чтобы те, кто стоит у руля страны, понимали, что без здравоохранения и образования не может быть благополучия народа.

«Игорь Додон, будучи президентом, поставил эти науки во главу угла. Он осознал, что если есть образование и здравоохранение, то будет экономика, будет культура, будет процветание народа и страны.

Впервые почти за 50 лет моей деятельности я увидела, как президент страны старается поблагодарить врачей за всю их работу. Это человек, который помогает людям, понимает их и находится среди них, человек из народа и для народа», – заявила Елена Гудумак.

Видео: https://www.facebook.com/dodon.igor1/videos/660624011491259/