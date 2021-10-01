Молдова будет приобретать в октябре природный газ по цене 790 долл. долларов или в 6 раз дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщил вице-премьер-министр Андрей Спыну в ходе пресс-конференции, где представил подробности переговоров о продлении контракта с Gazprom на один месяц. Спыну отметил, что размер тарифа для конечных потребителей пока меняться не будет.

При этом он признал, что для Молдовы самой привлекательной формулой покупки российского природного газа является та, о которой договорился бывший президент Молдовы Игорь Додон в 2019 г.

«Выгодно сохранить формулу, которая существует в контракте до этих изменений. Мы бы хотели продлить контракт на основе условий, которые уже были в нынешнем контракте», – заявил Спыну.

В то же время вице-премьер признал, что Молдове невыгодно импортировать газ из Румынии.

«Даже если газ будет поступать из Румынии, это не означает, что у нас сразу будет более низкая цена», – сказал Спыну.

Напомним, что в этот же период прошлого года Молдова импортировала российский газ по цене 127 долларов за тыс. куб.