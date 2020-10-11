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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон встретился с жителями Чадыр-Лунги

Игорь Додон встретился с жителями Чадыр-Лунги
11 октября
21:06 2020
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Сегодня, 11 октября, в городском парке Чадыр-Лунги у президента Молдовы прошла еще одна встреча с жителями.

Разговор шел о самых важных вопросах, интересующих людей: создание новых рабочих мест, индексация пенсий, привлечение инвестиций в регионы и развитие в них производства, строительство и ремонт дорог.  

Глава государства рассказал жителям города о работе команды, о реализации в регионе приоритетных программ и проектов.

«Будем продолжать трудиться. Вместе мы справимся», – с оптимизмом сообщил своим подписчикам в соцсетях Додон.

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