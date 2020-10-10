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Газета "Кишиневские новости"

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Ваши дети уже не увидят китов

10 октября
22:31 2020
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Более 350 ученых из 40 стран подписали открытое письмо, призывая принять глобальные меры по защите китов, дельфинов и морских свиней от вымирания, передает ВВС.

По словам научного сообщества, более половины всех подвидов китообразных, дельфиновых и морских свиней нуждаются в пристальном внимании, а два подвида находятся на грани исчезновения. В письме сообщалось, что отсутствие решительных действий в отношении проблемы загрязнения морей и океанов приведет к тому, что указанные виды будут считаться вымершими еще на нашем веку. Даже синий кит находится под угрозой, как вид. Письмо составлялось под строгим наблюдением Международного общества защиты животных и Бристольского университета.

Британский политик и океанолог Бристольского университета Марк Симмондс заявил, что это письмо должно стать отправной точкой для всего мирового сообщества, после которого мы начнем продвигать законопроекты по защите океанов.

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