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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Эволюция человеческого тела продолжается

10 октября
20:46 2020
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В принципе, этот сосуд в организме существует на самых ранних стадиях развития плода в утробе матери. Он проходит через предплечье и призван питать кровью верхние конечности, которые находятся в стадии формирования. Но примерно через два месяца эта артерия деградирует, ее функции берут на себя другие сосуды.

Однако у некоторых людей она сохраняется. И, как выяснили исследователи из австралийских Университета Флиндерса и Университета Аделаиды, число таких людей растет. Если в последней четверти XIX века дополнительная артерия наблюдалась у десятой части взрослого населения, сегодня она есть уже у трети взрослых. А к концу нашего столетия, считают ученые, люди с дополнительным кровеносным сосудом будут составлять большинство. Благодаря этому руки получат больший приток крови, за счет чего может увеличиться ловкость пальцев и сила предплечий, передает «Science Alert».    

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