Специалисты из американского Института рака имени Чарльза Даны в результате масштабных наблюдений доказали, что у людей, в ежедневный рацион которых входят орехи, вероятность преждевременной смерти на двадцать процентов ниже. Орехи не вызывают ожирения, уменьшая при этом риск сердечно-сосудистых патологий и заболевания раком.

В одном из исследований в течение тридцати лет наблюдали за несколькими десятками тысяч женщин, в другом в течение четверти века – за мужчинами. Все они соблюдали «ореховую диету». У тех, кто ел орехи ежедневно, вероятность преждевременной смерти оказалась на двадцать процентов ниже, а у потреблявших орехи пять-шесть раз в неделю – на пятнадцать процентов. При этом смертность от болезней сердца сократилась на треть, а от рака – на одиннадцать процентов.

Орехи богаты полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами, минералами и другими полезными питательными веществами. Они активизируют работу мозга, поддерживают в тонусе кровеносные сосуды, обладают противовоспалительными свойствами, сообщает medikforum.ru