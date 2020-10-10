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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Орехи против рака и болезней сердца

Орехи против рака и болезней сердца
10 октября
20:46 2020
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Специалисты из американского Института рака имени Чарльза Даны в результате масштабных наблюдений доказали, что у людей, в ежедневный рацион которых входят орехи, вероятность преждевременной смерти на двадцать процентов ниже. Орехи не вызывают ожирения, уменьшая при этом риск сердечно-сосудистых патологий и заболевания раком. 

В одном из исследований в течение тридцати лет наблюдали за несколькими десятками тысяч женщин, в другом в течение четверти века – за мужчинами. Все они соблюдали «ореховую диету». У тех, кто ел орехи ежедневно, вероятность преждевременной смерти оказалась на двадцать процентов ниже, а у потреблявших орехи пять-шесть раз в неделю – на пятнадцать процентов. При этом смертность от болезней сердца сократилась на треть, а от рака – на одиннадцать процентов.

Орехи богаты полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами, минералами и другими полезными питательными веществами. Они активизируют работу мозга, поддерживают в тонусе кровеносные сосуды, обладают противовоспалительными свойствами, сообщает medikforum.ru

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