Этот стационар в столице Японии уникален. Во-первых, потому, что он предназначен для больных коронавирусом в легкой форме или вообще без симптомов. А, во-вторых, здесь можно лечиться вместе со своими домашними животными.

Япония – одна из стран, которая уже почти ликвидировала вторую волну коронавируса. Больных насчитывается так мало, что их всех легко госпитализировать, проблемы свободных коек не возникает. Но есть пациенты с легкой формой, которые отказываются ложиться в больницу, потому что не хотят оставлять своих питомцев дома одних. Между тем, врачи считают, что даже при хорошем состоянии лучше оставаться под медицинским наблюдением.

Новый госпиталь позволяет решить проблему. Сюда можно взять с собой собаку, кошку, кролика или хомяка – и для людей, и для животных созданы все условия. В их распоряжении сто сорок палат, площадь каждой около двадцати квадратных метров, где есть клетки, лотки и многое другое, что необходимо животным, сообщает Nippon.com.