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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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У коронавируса нашли обезболивающие свойства

10 октября
20:16 2020
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Американские ученые из Университета медицинских наук штата Аризона обнаружили неожиданное свойство коронавируса. Оказывается, он обладает обезболивающим действием. Поэтому на ранних стадиях заболевания не проявляется никаких симптомов.

Чтобы проникнуть в организм, вирус снабжен специальным белком. Выяснилось, что этот белок соединяется с рецепторами, передающими сигнал о боли к головному мозгу, и блокирует их деятельность. Исследователи провели лабораторные опыты на мышах и выявили, что уже через полчаса после введения в организм животных специального вирусного белка наступил эффект обезболивания. Он сохранялся как минимум девять часов, а в отдельных случаях до нескольких дней. Этим объясняется очень быстрое распространение инфекции: на ранней стадии у больных нет симптомов, они чувствуют себя здоровыми и не принимают защитных мер.

Проанализировав результаты эксперимента, ученые задумались: нельзя ли, зная механизм обезболивания, применяемый коронавирусом, разработать препараты для снятия боли, способные заменить применяемые ныне опиоиды, пишет «Daily Mail».   

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