У коронавируса нашли обезболивающие свойства
Американские ученые из Университета медицинских наук штата Аризона обнаружили неожиданное свойство коронавируса. Оказывается, он обладает обезболивающим действием. Поэтому на ранних стадиях заболевания не проявляется никаких симптомов.
Чтобы проникнуть в организм, вирус снабжен специальным белком. Выяснилось, что этот белок соединяется с рецепторами, передающими сигнал о боли к головному мозгу, и блокирует их деятельность. Исследователи провели лабораторные опыты на мышах и выявили, что уже через полчаса после введения в организм животных специального вирусного белка наступил эффект обезболивания. Он сохранялся как минимум девять часов, а в отдельных случаях до нескольких дней. Этим объясняется очень быстрое распространение инфекции: на ранней стадии у больных нет симптомов, они чувствуют себя здоровыми и не принимают защитных мер.
Проанализировав результаты эксперимента, ученые задумались: нельзя ли, зная механизм обезболивания, применяемый коронавирусом, разработать препараты для снятия боли, способные заменить применяемые ныне опиоиды, пишет «Daily Mail».