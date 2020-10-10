Политические заговоры и расследования, разгромные статьи и, вообще говоря, «кухня» журналистского мира давненько стали достаточно интересны широкой публике, чтобы раз в год-два выходило по фильму наподобие «В центре внимания». Empire рассказал, почему стоит ждать киноленту «Минамата» от американского режиссера Эндрю Левитаса.

Основанный на реальных событиях фильм рассказывает историю американского фотожурналиста Уильяма Юджина Смита, которого журнал Life отправил в японский город Минамата для документирования страшного отравления местного населения ртутью. Кратко введем вас в исторический контекст – почти пол столетия химические заводы компании «Chisso», построенные в Минамате, сбрасывали отходы наподобие неорганической ртути в местный залив. Последствия оказались страшнее, чем кто-то мог себе представить, и в 1956 году была выявлена новая болезнь – болезнь Минаматы, синдром, вызванный отравлением соединениями ртути, характеризующийся нарушением моторики, парестезией в конечностях, ослаблением зрения, слуха, и в худших случаях – параличом. Кинолента старается быть максимально близка к реальным событиям, посвящая зрителя в жизнь фоторепортера, одновременно раскрывая личную трагедию одного человека и целого города.

Главная роль самого Смита досталась Джонни Деппу, компанию в касте ему составили Билл Найии и Хираюки Санада. Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском международном кинофестивале 21-го февраля 2020 года, в большой прокат на русском языке «Минамата» выйдет уже 5-го ноября этого года.