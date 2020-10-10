Сегодня Игорь Додон посетил церковь Святой Троицы в городе Купчинь Единецкого района. Глава государства присутствовал на литургии в честь освящения иконостаса и вместе с несколькими десятками верующих помолился за мир и стабильность в нашей стране, за благополучие народа.

«Рад, что наши люди всех возрастов продолжают чтить религиозные традиции, ведь православная вера – один из столпов нашей государственности. Побеседовал с ними об этих и других вопросах и встретил полное взаимопонимание.

Далее посетил строящуюся церковь Святого Василия Великого в городе Единцы, поблагодарил строителей за качественное выполнение работ и пожелал их завершения с Божьей помощью», – сообщил в соцсетях президент.