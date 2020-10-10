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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Православная вера – один из столпов нашей государственности

Додон: Православная вера – один из столпов нашей государственности
10 октября
14:56 2020
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Сегодня Игорь Додон посетил церковь Святой Троицы в городе Купчинь Единецкого района. Глава государства присутствовал на литургии в честь освящения иконостаса и вместе с несколькими десятками верующих помолился за мир и стабильность в нашей стране, за благополучие народа.

«Рад, что наши люди всех возрастов продолжают чтить религиозные традиции, ведь православная вера – один из столпов нашей государственности. Побеседовал с ними об этих и других вопросах и встретил полное взаимопонимание.

Далее посетил строящуюся церковь Святого Василия Великого в городе Единцы, поблагодарил строителей за качественное выполнение работ и пожелал их завершения с Божьей помощью», – сообщил в соцсетях президент.

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