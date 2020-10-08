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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон встретился с жителями райцентра Штефан-Водэ

Игорь Додон встретился с жителями райцентра Штефан-Водэ
08 октября
21:36 2020
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Как и в других населенных пунктах, его спрашивали о проблемах занятости, социальной защите, качестве дорог, медицинском обслуживании. Глава государства выслушал все вопросы и дал обстоятельные ответы.

Президент сказал, что его команда готова продолжить все хорошие начинания в этих и других областях, но положительные результаты в значительной степени зависят от общих усилий и желания людей сделать свой город, край, страну лучше.

«Вместе мы справимся!» – с оптимизмом сказал в заключение Игорь Додон.

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