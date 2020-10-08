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Газета "Кишиневские новости"

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ГУАМ замахивается на освоение космического пространства

08 октября
19:01 2020
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На заседании рабочей группы Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Усов предложил членам группы сотрудничать в области освоения космического пространства.

В ГУАМ входят: Грузия, Азербайджан, Украина и Молдова. Главы делегаций положительно отреагировали на предложение украинской стороны. Члены организации намерены разработать проект, согласно которому они самостоятельно смогут осуществлять полеты в безвоздушное пространство, создавать региональную спутниковую группировку, совместно участвовать в глобальных проектах освоения космоса. Пока неразрешимым остается один вопрос: в какой из четырех стран построить космодром, откуда ГУАМовские ракеты полетят к Луне, Марсу и… далее.

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