На заседании рабочей группы Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Усов предложил членам группы сотрудничать в области освоения космического пространства.

В ГУАМ входят: Грузия, Азербайджан, Украина и Молдова. Главы делегаций положительно отреагировали на предложение украинской стороны. Члены организации намерены разработать проект, согласно которому они самостоятельно смогут осуществлять полеты в безвоздушное пространство, создавать региональную спутниковую группировку, совместно участвовать в глобальных проектах освоения космоса. Пока неразрешимым остается один вопрос: в какой из четырех стран построить космодром, откуда ГУАМовские ракеты полетят к Луне, Марсу и… далее.