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Газета "Кишиневские новости"

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Тбилиси подбросили “неправильные” российские карты

08 октября
19:01 2020
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В Грузии правоохранительными органами задержаны два бывших члена комиссии по демаркации и делимитации границ, сообщает «Военное обозрение».

Ивери Мелашвили и Наталью Иличеву обвиняют в том, что они сознательно в своей работе использовали топографические карты, отпечатанные за пределами Грузии. В результате чиновники отдали Азербайджану территорию в несколько десятков квадратных километров, на которых расположены три старинных грузинских монастыря. Партия «Единое национальное движение», возглавляемая Михаилом Саакашвили, распространила релиз, в котром говорится: «Россия подбросила Грузии неправильные карты, чтобы попытаться разрушить дружественный треугольник, в который помимо Грузии входят Азербайджан и Турция. Это может быть выгодно только России – на фоне разгоревшегося армяно-азербайджанского вооруженного конфликта».

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