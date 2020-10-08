В Грузии правоохранительными органами задержаны два бывших члена комиссии по демаркации и делимитации границ, сообщает «Военное обозрение».

Ивери Мелашвили и Наталью Иличеву обвиняют в том, что они сознательно в своей работе использовали топографические карты, отпечатанные за пределами Грузии. В результате чиновники отдали Азербайджану территорию в несколько десятков квадратных километров, на которых расположены три старинных грузинских монастыря. Партия «Единое национальное движение», возглавляемая Михаилом Саакашвили, распространила релиз, в котром говорится: «Россия подбросила Грузии неправильные карты, чтобы попытаться разрушить дружественный треугольник, в который помимо Грузии входят Азербайджан и Турция. Это может быть выгодно только России – на фоне разгоревшегося армяно-азербайджанского вооруженного конфликта».