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Газета "Кишиневские новости"

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Netflix придется заплатить за «Милашек»

07 октября
21:56 2020
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Власти американского штата Техас намерены заставить ответить стриминговую платформу Netflix за неподобающий образ несовершеннолетних девочек из противоречивого французского фильма, доступного на Netflix.

Фильм «Милашки» стал сокрушительно неудачным дебютом кинорежиссера Маймуны Дукур. Еще до официальной премьеры, производители фильма столкнулись с критикой постера к киноленте, на котором девочки младшего школьного возраста изображены в провокационных позах в излишне открытой обтягивающей одежде. После премьеры фильма, рассказывающего об увлечении компании девочек «тверк-движением», сеть взорвалась возмущением и обвинила Netflix в пособничестве сексуализации детей. Суд штата Техас завел дело на стриминговую компанию, и Большое жюри сочло фильм прославлением сексуальности несовершеннолетних. В ответ на это Netflix обвинил суд в предвзятости и планирует отстаивать право «Милашек» на существование.

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