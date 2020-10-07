В течение прошедшего дня, 7 октября, зарегистрированы еще 17 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 50-летняя женщина из района Дрокия, 67-летняя женщина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 68-летняя женщина из Кишинева, 69-летняя женщина из Каларашского района, 59-летний мужчина из Кишинева, 57-летняя женщина из Штефан-Водского района, 76-летняя женщина из Бельцкого муниципия, 71-летний мужчина из Кишинева, 33-летний мужчина из Кишинева, 54-летняя женщина из Кишинева, 62-летняя женщина из Кишинева, 76-летний мужчина из Кишинева, 73-летняя женщина из Кишинева, 83-летняя женщина из Кишинева, 66-летний врач из Бельц, 61-летний врач из Бельц. На вечер 7 октября 42480 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1406 человек умерли от инфекции.