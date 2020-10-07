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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Письмо от руки позволяет лучше учиться

07 октября
21:36 2020
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Норвежские ученые с помощью приборов сравнили, как работает мозг, когда человек пишет от руки или набирает текст на клавиатуре. Выяснилось, что в первом случае информация воспринимается и запоминается мозгом гораздо эффективнее, чем во втором. То же происходит и при рисовании.

Исследователи объясняют такие результаты тем, что при использовании клавиатуры движения пишущего однообразны независимо от того, как выглядят буквы. А при письме от руки разное начертание букв требует различных движений, в дело вступает мелкая моторика, что очень полезно для мозга.

Конечно, никто не требует прекратить пользоваться информационными технологиями в процессе обучения. Но совсем отказываться от традиционного письма от руки ученые тоже не рекомендуют, чтобы сделать процесс обучения более эффективным, сообщает Knife.media.

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