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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Японские ученые выяснили, как долго коронавирус сохраняется на коже

07 октября
21:31 2020
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Требование для зашиты от коронавируса как можно чаще мыть руки возникло не просто так. Японские ученые провели исследование и сравнили выживаемость на коже вируса гриппа и коронавируса. Оказалось, что наша кожа – благоприятная среда для существования обоих вирусов. Попадая на нее, они становятся активными быстрее, чем на стекле, пластике, нержавеющей стали. Но если срок жизни вируса гриппа в среднем составляет меньше двух часов, то коронавирус сохраняется свыше девяти. Примерно такое же соотношение живучести двух возбудителей и на других поверхностях. Зато антисептик, содержащий этиловый спирт, уничтожает оба вируса одинаково быстро – всего лишь за пятнадцать секунд.

Так что тщательная гигиена рук – один из самых верных способов защиты от опасного вируса, передает телеканал «Доктор».

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