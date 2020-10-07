Среда, 7 октября 2020, 22:27

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Женщины лучше мужчин соблюдают карантинные правила

07 октября
19:51 2020
Версия для печати

Специалисты из Нью-Йоркского и Йельского университетов решили выяснить, кто дисциплинированнее в соблюдении карантинных правил при эпидемии коронавируса. Победили женщины: почти 55% обследованных носили маски так, как рекомендуют врачи – чтобы нос и рот были закрыты. А среди мужчин так поступали лишь чуть больше сорока процентов.

Ученые объясняют это тем, что женщины более озабочены распространением коронавируса и более ответственны за состояние здоровья свое и окружающих. Это подтверждает результаты проведенного ранее исследования, показавшего, что и в нормальной, неэпидемической ситуации женщины чаще, чем мужчины, обращались к врачам и точнее выполняли все назначения.

Но вот в чем дамы уступили джентльменам, так это в ограничении личных контактов. Это требование мужчины соблюдали лучше, пишет «Daily Mail».  

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,85+0,33%
EUR19,83+0,58%
GBP21,77+0,60%
UAH0,59+0,47%
RON4,07+0,62%
RUB0,22+0,68%

Курсы валют в MDL на 07.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд