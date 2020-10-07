Специалисты из Нью-Йоркского и Йельского университетов решили выяснить, кто дисциплинированнее в соблюдении карантинных правил при эпидемии коронавируса. Победили женщины: почти 55% обследованных носили маски так, как рекомендуют врачи – чтобы нос и рот были закрыты. А среди мужчин так поступали лишь чуть больше сорока процентов.

Ученые объясняют это тем, что женщины более озабочены распространением коронавируса и более ответственны за состояние здоровья свое и окружающих. Это подтверждает результаты проведенного ранее исследования, показавшего, что и в нормальной, неэпидемической ситуации женщины чаще, чем мужчины, обращались к врачам и точнее выполняли все назначения.

Но вот в чем дамы уступили джентльменам, так это в ограничении личных контактов. Это требование мужчины соблюдали лучше, пишет «Daily Mail».