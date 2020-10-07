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Газета "Кишиневские новости"

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Правительство Кику выделило 1,8 млн леев пострадавшим от наводнения в Гагаузии

Правительство Кику выделило 1,8 млн леев пострадавшим от наводнения в Гагаузии
07 октября
19:41 2020
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Правительством Иона Кику было принято решение направить 1,8 миллиона леев из резервного фонда Муниципальному совету Комрата для очистки каналов, эвакуации сточных вод, укрепления защитной дамбы в Комрате.

В конце сентября из-за проливных дождей вышла из берегов река Ялпуг, в результате чего были затоплены десятки домохозяйств в Комрате. Прибывший на место премьер-министр дал команду проверить состояние всех малых рек Молдовы и подготовить программу по очистке их русел.

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