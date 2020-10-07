Правительством Иона Кику было принято решение направить 1,8 миллиона леев из резервного фонда Муниципальному совету Комрата для очистки каналов, эвакуации сточных вод, укрепления защитной дамбы в Комрате.

В конце сентября из-за проливных дождей вышла из берегов река Ялпуг, в результате чего были затоплены десятки домохозяйств в Комрате. Прибывший на место премьер-министр дал команду проверить состояние всех малых рек Молдовы и подготовить программу по очистке их русел.