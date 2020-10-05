Во время специального брифинга, специалисты ВОЗ заявили, что каждый десятый человек на планете был заражен коронавирусом.

На сегодняшний момент, по официальным данным, доступным в сети, известно, что всего на планете заражено 35 млн человек, однако ВОЗ уверяет, что реальные цифры значительно выше и приводит данные близкие к 800 млн человек. По мнению экспертов, подавляющее большинство жителей планеты находятся в рисковом положении. Брифинг ВОЗ прошел в головном офисе в Женеве, Швейцария. Большую часть обсуждения посвятили способам борьбы с мировой пандемией. ВОЗ потребовал от правительств всех стран жестких действий, акцентируя внимание на разнице в числе зараженных между разными странами.

Covid-19 марширует по планете уже 10 месяцев, и существенных изменений в общей картине пока не наблюдается. Некоторые государства переживают вторую волну коронавируса, после ослабления изоляционных мер.